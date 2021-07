Grenzach-Wyhlen Großbaustelle bis April oder Mai

Der Planer bezeichnete das Vorhaben als eine sehr komplexe Baumaßnahme, da sehr viele Versorgungsleitungen im Untergrund neu verlegt werden müssen. Ein neuralgischer Punkt werde zunächst der Umbau an der Kreuzung Rheinfelder Straße sein; hier könne man nur mit einer Ampelregelung arbeiten. Anhand von Plänen, die eher wie Schnittmusterbögen aussahen, zeigte er die Komplexität der Baumaßnahmen auf. Etwa sieben Wochen Bauzeit rechnet Kutsche für den Ausbau im Kreuzungsbereich.

Danach wird in einem weiteren Schritt die Straße bis zur Einfahrt in den Hof der Hebelschule in Angriff genommen (20 Wochen), erst danach folgt der restliche Ausbau bis zu den Abtsmatten (zehn Wochen).

So wird der Kindergarten einige Zeit lang nicht angefahren werden können. Die Verwaltung hat hierfür Ersatzparkplätze im Bereich des Kreisels vorgesehen; auch für Anwohner sind Ersatzparkplätze geplant. Dazu gibt es von der Gemeinde Parkberechtigungskarten, und es wird eine entsprechende Beschilderung vorgenommen.

In diesem Bereich werde der Parkraum engmaschig überwacht, kündigte Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin an. Er setzt zudem auf den guten Willen der Eltern, dass sie nicht versuchen, in die Baustelle hineinzufahren und dort durch unnötiges Rangieren und Umkehren den Baustellenbetrieb behindern. Stattdessen sollen sie einen kurzen Fußweg, der jederzeit bis zum Kindergarten gesichert begehbar ist, nehmen.

Damit einher ging die Bitte der Anwohner, dass der „Lieferverkehr“ zum Kindergarten nicht auch noch ihre Privatgelände als Parkflächen nutzt. Wie Ralf Kutsche abschließend anführte, wird die Anfahrt für Notfälle und die Müllabfuhr für die Anwohner zu jeder Zeit sichergestellt sein.