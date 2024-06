Grenzach-Wyhlen: Große Ehren zum Ende einer Ära

Verabschiedung Der scheidende Kommandant habe sein Amt über 25 Jahre hinweg mit Herz und Tatkraft ausgeübt, betonte Bürgermeister Tobias Benz bei dessen Verabschiedung. Auf Claus Werner sei immer Verlass gewesen, die Zusammenarbeit sehr angenehm und lösungsorientiert gewesen. Werner habe sich große Verdienste um die Gemeinde erworben – und als stellvertretender Kreisbrandmeister zugleich über die Gemeindegrenzen hinaus gewirkt. Mit stehenden Ovationen bedankte sich die Feuerwehrfamilie bei Claus Werner, während Kreisbrandmeister Uwe Häubner und die Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes ebenfalls an die Verdienste des scheidenden Kommandanten erinnerten.

Ehrungen Für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens wurde Claus Werner vom Kreisfeuerwehrverband das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold verliehen.

Mit der Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbandes wurde Hauptbrandmeister Heinz Weiß ausgezeichnet. Das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze erhielt Hauptfeuerwehrmann Felix Busam und Oberfeuerwehrmann Nils Conrad. Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold wurde an Brandmeister Joachim Kip verliehen, das Ehrenzeichen in Gold als Sonderausführung erhielt Hauptbrandmeister Heinz Weiß.