Grenzach-Wyhlen: Großes Familientreffen zu Geburtstag

Dass die Flying Porky`s zu einem Familien-Motorradclub wurden, sieht man in diesem Jahr an den vielen Erinnerungsbildern im Clubhaus am Schacht. Dass das 47. Motorradtreffen, das vom 20. bis 22. Juni stattfindet, nun auch mit dem 50. Vereinsjubiläum zusammenfällt, sei daher ein weiterer Höhepunkt in der Geschichte der Flying Porky`s, so auch der Vorsitzende des Clubs Hans-Peter Reinbold sowie die stellvertretende Vorsitzende, Ramona (Ratte) Mayer. Sie freuen sich auf möglichst viele Jubiläumsgäste die mit oder ohne Motorrad das Festgelände rund um das Vereinsheim am Wyhlener Schacht besuchen werden.

Das Programm

Festauftakt ist am Freitag, den 20. Juni um 19 Uhr auf dem Vereinsgelände am Schacht in Wyhlen mit einem Sektempfang mit geladenen Gästen, Vereinsvertretern, Gemeinderäten und Bürgermeisterstellvertreterin Gertrud Wittek (Bürgermeister Tobias Benz ist in Urlaub). Die Schirmherrschaft hat der Bürgermeister aber dennoch gern übernommen.

Einladen wollen die Flying Porky`s auch Altbürgermeister Hans-Joachim Könsler, der sie bei der Suche nach dem Vereinsdomizil am Schacht damals sehr unterstützt hat. Musikalisch wird der Freitagabend von der Formation „Virgin Ram“ gestaltet.