Gemeinsam Wahlwerbung

Wie Grether mitteilte, werden am 8. Mai mit den weiteren Ratsfraktionen die Wahlprospekte in gemeinsame Umschläge gepackt und in der Gemeinde als Wahlinformationsbrief an alle Haushalte verteilt. Dies wurde bereits in der Vergangenheit parteiübergreifend praktiziert. Zudem wollen die Grünen den Erstwählern persönlich adressierte Briefe zukommen lassen.