Grenzach-Wyhlen: Grüne stehen auf und gehen

Juli-Beschluss hätte abgelehnt werden müssen

Fakt ist, dass die Zusammensetzung des Umlegungsausschusses des Gemeinderats der Doppelgemeinde neu gewählt werden sollte, weil die Verwaltung starke Zweifel an deren Legitimität hatte. „Die Verzerrung in den einzelnen Ausschüssen ist rechtlich in Ordnung. Aber im Umlegungsausschuss fehlten zwei der Fraktionen komplett“, erläuterte Bürgermeister Tobias Benz. Denn sowohl die SPD, als auch die FDP blieben bisher außen vor, während die Freien Wähler mit allen gewählten Mitgliedern im Gremium vertreten war.

„Durch die größere Abweichung, die die Stimmenverhältnisse gar nicht wiedergeben, hätte der Ende Juli gefasste Beschluss direkt abgelehnt werden müssen“, zeigte sich Carsten Voegele, stellvertretender Fachbereichsleiter Organisation und Zentrale Dienste, selbstkritisch. Um rechtssicher zu sein, wurde die Wahl erneut angesetzt.