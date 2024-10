Grenzach-Wyhlen: Grüne wollen öffentlich mehr in Erscheinung treten

Mit der Neuwahl eines Vorstandstrios sowie Rück- und Ausblicken gibt die Partei den Startschuss für den nächsten Wahlkampf. In Zukunft will der Ortsverband auf vielerlei Weise mehr öffentliche Präsenz zeigen. Was das Thema Ausschüsse und Wahl der Bürgermeisterstellvertreterin angeht, sehen sich die Grünen zu Unrecht in der öffentlichen Kritik.