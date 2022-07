Anzeige Güggelifest vom Musikverein Wyhlen

„Wir werden wieder ein ‚normales Güggelifest‘ anbieten“, freut sich die erste Vorsitzende des Musikvereins, Sabine Gampp. In einer leicht abgespeckten Form sollen Freitagabend und den ganzen Samstag die Gäste auf ihre Kosten kommen. Kulinarisch sind neben den halbierten Gaumenfreuden vom Grill auch Pommes Frites und Salatteller auf der Speisekarte. In der Kaffeestube wird es neben selbigen Heißgetränken und einer bunten Auswahl an Kuchen und Torten zudem Eiskaffee geben, der bei den angesagten Temperaturen das perfekte Getränk für den Nachmittag sein wird. Alternativ stehen ein Bier- und Sektbrunnen bereit, um Abhilfe gegen die Hitze zu schaffen. Sollte das dann wider Erwarten zu frisch sein, können Prosecco und Shots auch wieder für eine gewisse Grundwärme sorgen.

Neben dem Essen freut sich der Musikverein auch wieder, kulturell etwas für den Sommer beizutragen. Nach dem Open Air-Konzert in den Montagsmatten am 8. Juli werden die Mitglieder des Musikvereins Wyhlen sich mit Freunden und Unterstützern auf die Bewirtung konzentrieren. Sabine Gampp hält hierzu die Spannung noch etwas oben, welche Künstler und Vereine die Bühne auf der Festwiese besetzen werden. „Wir mussten leider ein, zwei Absagen hinnehmen, aber sind zuversichtlich“, verrät die Vorsitzende. Vor allem am Freitagabend rechnet sie mit vielen Gästen, die sich auf die Güggeli und Gesellschaft freuen.