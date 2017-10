Grenzach-Wyhlen Guggeball der „Node Chaode“ fällt aus

Grenzach-Wyhlen (tn). Der für das erste Januar-Wochenende 2018 geplante traditionelle Guggeball der „Node Chaode“ wird abgesagt. Hintergrund ist das im Jahr 2019 anstehende „35-Jahre-Jubiläum“ der Grenzacher Guggemusik. „Weil wir uns darauf intensiv vorbereiten wollen, lassen wir unseren Guggeball diesmal ausfallen“, wirbt „Node Chaode“-Musikchef Christian Förster bei treuen Fans, Besuchern und Gastguggen um Verständnis.

Försters Angaben zufolge planen die „Chaode“ dafür im Januar 2019 eine „zweitägige Riesen-Sause“ mit allem, was zu einem Geburtstag dazugehört. So sind ein Abend für geladene Gäste und am Tag darauf ein großer Guggeball vorgesehen.