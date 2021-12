Grenzach-Wyhlen Hallenbad lädt zur Auszeit ein

Insgesamt spricht Nägelin ein Lob an die Besucher aus. Wer kommt, hat meistens schon alle Bedingungen für den Badeinlass erfüllt. Hinweise auf die jeweils aktuelle Richtlinie werden ohne Diskussion akzeptiert. Viele „checken“ mit der Luca-App ein, deren Anmeldecode man an der Eingangstüre bereits scannen kann. Derzeit müssen Familien für die Schulkinder einen Testnachweis mitbringen, was dank der Teststelle neben dem Hallenbad ebenfalls kein Problem bereitet.

Einfacher hat es das Personal mit den Stammkunden, die das Frühschwimmen gerne nutzen: „Die sind alle durchgeimpft. Da gibt es nix zu jammern.“ Ein oder zwei Mal mussten Leute abgewiesen werden, deren Zweitimpfung zu lange verstrichen ist. Und auch beim Personal sind die Booster-Impfungen bereits erfolgt.

Neu ist die Maskenpflicht

Am Montag folgte eine weitere Neuerung der Verordnung: Nun müssen in Innenräumen FFP2-Masken getragen werden, was an diesem Tag noch kulant geregelt werden konnte. Wegen Missverständnissen war die Sauna kurz geschlossen, bis klar war, dass die Schließung von „Warmräumen“ nur Kammern zwischen 70 und 80 Grad Celsius betrifft. Die finnische Sauna im Hallenbad hat rund 90 Grad Celsius und ist somit heiß genug, eventuelle Erreger abzutöten.

Ansonsten ist Nägelin zuversichtlich, die Saison dieses Mal komplett geöffnet zu haben. Das kommt auch dem neuen Auszubildenden entgegen, der im September bei den Bäderbetrieben angefangen hat. Und weil der Fachkräftemangel auch im Schwimmmeistergewerbe Sorgen bereitet, wird demnächst für das Ausbildungsjahr 2022 eine weitere Ausbildungsstelle ausgeschrieben.