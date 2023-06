Die 1990er Jahre waren glückliche Zeiten im Frauen-Handball in der Region. Damals spielte der TV Grenzach in der Regionalliga. Da war die Zielmattenhalle das Mekka für die Freunde von Frauen-Hallenhandball auf hohem Niveau. An diese Zeiten erinnern will ein Team um die langjährige Spielerin und TVG-Handball-Funktionärin Michaela Bechtel am Samstag, 24. Juni. Und zwar dort, wo sich alles einst zugetragen hat: in der Zielmattenhalle.