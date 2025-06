Grenzach-Wyhlen: Hausärzte hadern mit den Vergütungen

Regelmäßig werden Studenten im Blockpraktikum oder in einem Abschnitt des praktischen Jahrs betreut. Mit Daniel Ultze Gomes, Facharzt für Innere Medizin, ist seit Kurzen nun die zweite vorhandene Ausbildungsstelle zum „Hausarzt“, wie der Allgemeinmediziner umgangssprachlich gerne genannt wird, besetzt.

Die andere Position nutzt seit einem Jahr die Chirurgin Ute Heiler für den Fachwechsel. Wie sie kommt auch Ultze Gomes aus Wyhlen. Nach einer Ausbildung zur Fachkraft für Altenpflege und Tätigkeiten in Freiburg und Basel schloss er 2019 das Humanmedizin-Studium an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ab. Seinen Facharzt absolvierte er in den vergangenen sechs Jahren in der Klinik für Innere Medizin im Kreiskrankenhaus Lörrach.