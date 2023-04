Grenzach-Wyhlen Heizen, um die Ernte zu retten

Für den Rührberger Vollerwerbslandwirt sind die Nächte derzeit sehr kurz. Spätestens um 3 Uhr in der Früh muss er draußen bei seinen Aprikosen- und Pfirsichbäumen sein und die Öfen „afüüre“. Denn die Ernte soll nicht schon wieder ausfallen. „Das wäre sonst das vierte Mal in Folge“, sagt der 41-Jährige. Schon in den vergangenen drei Jahren hatten Spätfröste seinen Pfirsichen und Aprikosen den Garaus gemacht. Und das soll nicht schon wieder passieren. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, ist Drechsle entschlossen.

Vier Ster Holz in einer Nacht

Seine Öfen – es sind 58 an der Zahl – hat der Rührberg-Bauer erstmals in der Nacht zum Dienstag angeworfen. Die mit Holz und Pellets befeuerten Heizgeräte hatte Drechsle zuvor auf einer Fläche von etwa einem halben Hektar verteilt. Ein Teil der frostempfindlichen Obstbäume ist mit Planen überdacht, andere stehen völlig frei. Im Abstand von fünf Metern sind hier nun die Öfen platziert, um die Umgebungstemperatur über dem kritischen Punkt zu halten. „Ab minus ein Grad wird es gefährlich“, weiß Drechsle. Am Dienstagmorgen, 8 Uhr, zeigte die Quecksilbersäule auf dem Rührberg minus drei Grad an.