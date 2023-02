Grenzach-Wyhlen Helmut-Bauckner-Blues als Glanznummer

Grenzach-Wyhlen (rr). Es war fast so, als wäre nichts gewesen: Die Grenzacher Zunftabende haben wieder Fahrt aufgenommen. Am Samstagabend – es war die zweite Aufführung – gestand Regisseur Peter „Pius“ Jehle am Ende ein, dass die Premiere am Freitag wohl nicht durchweg sicher abgelaufen sei, aber das Publikum habe sich vor allem deshalb so riesig gefreut, weil die Zunftspieler wieder auf der Bühne standen.