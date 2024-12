Grenzach-Wyhlen: Hier ist die Jugend politisch aktiv

Bereits am Dienstag waren zwei Vertreterinnen des Jupa in der Sitzung des Gemeinderats aktiv. Sie wiederholten in der Sitzung am Donnerstag ihre Befürwortung der Bezuschussung der Musikschule. „Es geht ja auch um die Möglichkeit zur Schaffung einer beruflichen Perspektive“, ergänzte Laura Vogelsang die im Gemeinderat vorgetragenen Argumente.

Jugendreferent Florian Schneider kündigte an, dass im Vorfeld zur Bundestagswahl Anfang Februar wieder das Jungwähler-Format Politik und Pizza auf Kreisebene stattfinden wird. Neben einer Präsenzveranstaltung sei auch ein digitaler Termin vorgesehen. Da im kommenden Jahr die Detailplanung für die Grünanlagen im Neubaugebiet Kapellenbach Ost anstehen, lud Bürgermeister Tobias Benz das Jupa ein, sich an der Gestaltung zu beteiligen, wie es in den Vorgängergremien bereits gewünscht wurde.

Treff für Jugendliche

„Es geht nicht nur um Spielgeräte, sondern auch Jugendlichen eine Treffmöglichkeit mit Betätigungsgeräten zu bieten“, stellte er in Aussicht und warb dafür, sich zeitnah schon Gedanken dazu zu machen.