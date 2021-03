Grenzach-Wyhlen Hier können Wanderer sich erholen

Erst vor kurzem wurde eine Himmelsliege an der Grenzacher Salzlände installiert, von wo aus man einen ungetrübten Blick über den Rhein in Richtung Basel genießen kann. Bereits im vergangenen Jahr waren zwei Himmelsliegen auf dem Hornfelsen eingeweiht worden, von denen aus man bequem die imposante Aussicht in Richtung Basel und das Dreiländereck genießen kann.

Über die Wintermonate saniert worden sind auch die alten Ruhebänke am Dängeligeist-Brunnen im Wald am Neufeld. Hier haben nicht nur Spaziergänger und Wanderer die Möglichkeit zum Ausruhen, auch eine Grillstelle lädt zu einem Picknick in freier Natur ein.