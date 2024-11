Grenzach-Wyhlen: Hilfe aus dem Hintergrund

„Kauf-eins-mehr“-Aktion

Da die Spenden von Lebensmitteln, die kurz vor dem Verfall sind, nicht ausreichen, kündigt Gyuricza bereits die nächste öffentliche Aktion an: Am 7. Dezember wird wieder die „Kauf-eins-mehr-Aktion“ von Bürger helfen Bürgern, dem AWO-Ortsverein und der Rheinfelder Tafel am Hieber im Gleusen stattfinden, bei der die Kunden gebeten werden, Sachspenden mitzubringen.