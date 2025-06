Grenzach-Wyhlen: „Himmlischer Gesang“ im Markusdom von Venedig

An Himmelfahrt starteten 40 Frauen und Männer mit der Grenzacher Kantorei (darunter 35 aktive Sänger) unter Leitung ihres Dirigenten Henry van Engen zu einer fünftägigen Chorreise nach Venedig, heißt es in einer Mitteilung. Anlass der Reise waren ein weltliches Konzert in der Lagunenstadt und ein Auftritt in einem Abendgottesdienst im Markusdom.