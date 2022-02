Grenzach-Wyhlen Hin zum „Leben in Zuversicht mit Gott“

Jerusalem war verwüstet und der Tempel zerstört

Daran anknüpfend fragte die Diakonin: „Wann haben wir uns das letzte Mal richtig gefreut?“ Zell nannte als Beispiel eine schwangere Frau in ihrer „Baby-Freude“. Und kontrastreich dazu sprach sie von Verlust, Krankheit, Einsamkeit, Versagen und Depression im Leben. Und sie erinnerte an Sorgen auch im Blick auf die Kirche von heute. Zell verband es mit dem Psalm: Gefangenschaft Israels in Babylon, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak (586 bis 538 v. Chr.).

Die Gefangenen von Zion (Israel) hätten dort in zwei Generationen ja gut leben können im Handel und auch in der Bewahrung ihrer Traditionen. Aber es fehlte ihnen der Tempel von zuhause. Sie lebten in Sehnsucht nach Jerusalem und der Hoffnung auf Rückkehr in die alte Heimat. Und plötzlich war sie da, die Rückkehr: Ein Traum – nicht fassbar und sagenhaft schön – oder mit dem Psalm selbst: „Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein.“ Dann folgte die Ernüchterung: Der Tempel dort in der Heimat, in Jerusalem war zerstört und die Stadt verwüstet.

Zell blickte in ihrer Predigt in Wyhlen auf das Leben im Hier und Jetzt: Seit zwei Jahren ein Leben unter Corona und in tiefer Sehnsucht nach ganz normalem Leben.

Und wieder zeigte die Diakonin die Hoffnung mit dem Psalm: Weg von der Trauer hin zur Freude. Sie fragte nach Belastungen für die Psyche in dieser Pandemiezeit, sprach von Tiefe und Depression. Diese solle sich verwandeln wie im Psalm empor zur Höhe und Freude als Hoffnung auf „Weitersäen trotz Tränen“ (Zell). Und weiter fragte die Predigerin: „Was bedeutet das?“

Zell antwortete hier wieder analog zum Psalmisten: Säen und weitermachen im Glauben und Vertrauen auf „Gott, der mit uns sei und uns helfe“. Sie verband dies mit dem aufmunternden Wort des Apostels Paulus in seinem 1. Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 16-18: „Seid allezeit fröhlich, …dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes… an euch“, so könne man wieder aufatmen mit Psalm 126,5: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.“

Weitere Informationen: Den letzten Gottesdienst in dieser Reihe am kommenden Sonntag in Wyhlens Friedenskirche leitet entgegen der Planung Pfarrer i. R. Alfred Klassen in Vertretung für Pfarrerin Judith Kern.