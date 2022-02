Grenzach-Wyhlen Historischer Schatz im Container

Der gebürtige Rheinfelder studiert zur Zeit Geschichte in Basel. Er entwickelte ein auf diesen Bestand angepasstes Register. Dabei orientierte er sich an dem bereits im Gemeindearchiv genutzten Ordnungssystem, um den neuen Bestand in gleicher Weise dauerhaft nutzbar zu machen.

Während die werkbezogenen Unterlagen wie Lehrverträge, Gehaltskarteien, Personallisten, die Betriebszeitungen und auch die Unterlagen zu den Firmengebäuden vor allem für die Ortsgeschichte bedeutsam sind, sind die Unterlagen zu Bauwerken in ganz Deutschland und darüber hinaus durchaus als wertvoll für die internationale Technikgeschichte zu bewerten.

Der Eisenbau Wyhlen fertigte unter anderem 26 Eisenbahnbrücken rund um den Bodensee, mit Spannweiten bis zu 80 Metern. Eine der bekanntesten Brücken ist sicherlich der Bietschbachviadukt an der Südrampe der Lötschbergbahn.

In den 1930er Jahren baute das Werk Schneepflüge und Räummaschinen, auch für militärische Nutzung. Gerade diese Leistungen wären nach dem Zweiten Weltkrieg für die Alliierten ein Grund gewesen, das Werk zu demontieren. Doch da es sich in Schweizer Besitz befand, blieb es unangetastet.

Ältere Wyhlener erinnern sich noch an die Übernahme des Unternehmens durch die Stuttgarter Dürr-Industriebeteiligungen, die in der Folgezeit einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen mit sich brachte. Nach einigen Namenswechseln übernahm 2014 Brötje Automation das Werk und fertigte Teile für die Flugzeugindustrie.

Für Andreas Hauger, der die Zeit der Firma Eisenbau in Wyhlen nicht mehr miterlebte, brachte die Durchsicht der Unterlagen eine Menge neuer Erkenntnisse. „Interessant fand ich vor allem die Reichweite, die diese Firma in ihren besten Zeiten hatte, bis in die Dominikanische Republik, in den Iran und nach Pakistan wurde geliefert,“ staunt er.

Oliver Uthe, Vorstandsmitglied im Verein für Heimatgeschichte, sieht den nun aufgearbeiteten Bestand als sehr wertvollen Beitrag zur Ortsgeschichte. Mit diesen Dokumenten werde der enge Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und kommunaler Entwicklung deutlich. Uthe bittet deshalb ehemalige Beschäftigte der Firma, die noch Erinnerungen an maßgebliche Ereignisse haben, sich zu melden.

Helmut Bauckner, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, bewertet den Zugang der Eisenbau-Dokumente als „seltenen Glücksfall“, leider würden viel zu oft wertvolle Unterlagen aus Firmen in neue Hauptsitze ausgelagert, dort unterschätzt und vernichtet. Dabei sei die historische Entwicklung von Unternehmen und die ihrer Standortgemeinden eben nicht voneinander zu trennen. Deshalb habe der Verein auch gerne 2500 Euro bereitgestellt, um das historische Material sachgerecht und nutzungsorientiert aufzuarbeiten.