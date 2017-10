Grenzach-Wyhlen Höherer Stellenwert für Regionalität

Grenzach-Wyhlen (lu). Das Regionale und auch das Lokale noch mehr nach vorne und in die Supermärkte bringen: Das ist einer der Schwerpunkte der Argarpolitik im Land Baden-Württemberg. „Wir wollen den Mehrwert der Regionalität in der Kommunikation stärker in den Fokus rücken“, betonte Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und gleichzeitig Mitglied des Landtages, am Donnerstagabend anlässlich ihres Besucher im Hieber-Markt in Grenzach-Wyhlen.

Die Kampagne unter dem Titel „Natürlich von daheim“, die im Juli im Parlament verabschiedet wurde und jetzt auch mit Geld für Landwirte und ebenso Lebensmittler unterfüttert werden soll, zielt entlang der Wertschöpfungsketten dabei auf alle Absatzkanäle. Auch die regionale Speisekarte in der Gastronomie soll gleichzeitig gestärkt werden.

Eng zusammengearbeitet wird dabei von Seiten des Ministeriums mit der vor 34 Jahren gegründeten FBW Fördergemeinschaft für Qualitätsprodukte aus Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Rund 80 Unternehmen haben sich hier zusammengeschlossen und wollen mit ihren Produkten innovative Lebensmittel anbieten, die allesamt in Baden-Württemberg hergestellt werden. Diese Gesellschaft hat unter anderem unter dem Motto „Schmeck den Süden – Baden-Württemberg“ die Marktplatz-Aktion ins Leben gerufen.

Eine solche Aktion geht aktuell im Grenzacher Hieber-Markt (und noch bis 4. November) über die Bühne. An insgesamt 15 Ständen werden zahlreiche Produkte mit Marken-Qualität präsentiert, freute sich der FBW-Vorsitzende Michael Gayk. Diese Produkte können – unter Begleitung von fachkundiger Beratung – auch im Hieber-Markt eingekauft und an den Ständen verkostet werden.

„Der Hieber-Markt ist geradezu prädestiniert für unsere Kampagne“, lobte die Staatssekretärin den aktiven, umtriebigen und seit Langem schon auf Regionalität setzenden Unternehmer. Beim Rundgang mit Seniorchef Jörg Hieber überzeugte sie sich persönlich, dass die Vermarktung von regionalen und auch lokalen Produkten tatsächlich funktioniert. „Wir haben derzeit 196 regionale Anbieter in unseren zwölf Märkten in Südbaden“, zeigte sich Hieber-Prokurist Karsten Pabst stolz. Von daher sprach Gurr-Hirsch davon, dass der jetzige Besuch beispielhaft sei, zumal es sich ja um einen der drei stärksten Betriebe im Lebenshandel in Deutschland handele. „Wir sind sogar die Nummer eins“, korrigierte Jörg Hieber sogleich. Denn die anderen beiden arbeiteten ja mit Beteiligungen. Nebenbei ließ der Seniorchef durchblicken, dass man in absehbarer Zeit auch auf dem Freiburger Markt mitmischen will. „Wir suchen nur noch das passende Objekt“, sagte Hieber.