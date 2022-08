Frauenchor aus Grenzach-Wyhlen zieht Bilanz Hoffnung auf die Zukunft

Ausblick

Unter dem Motto „Singen macht glücklich“ machte Vorsitzende Metke Hoffnung auf die Zukunft. Sie erinnerte die Mitglieder an den Kuchenverkauf am 3. September auf dem Wochenmarkt in Grenzach und an den „singenden Kaffeeklatsch“ am 9. Oktober im Haus der Begegnung. Auch am Weihnachtsmarkt will sich der Chor beteiligen. Die Mitgliederwerbung sei derweil auch eine wichtige Aufgabe. Der Chor sorge mit für den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Annette Grether bei ihrem Grußwort.