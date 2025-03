Grenzach-Wyhlen: Holzarbeiten sind weitgehend beendet

Die Nutzung sei Teil einer planmäßigen Bestandsverjüngung eines größeren Waldbestandes, die bereits im Rahmen der Nachhaltigkeitsplanung im Forsteinrichtungswerk im Jahr 2018 geplant worden sei. Die entsprechende Nutzung sei im Betriebsplan 2025 im Gemeinderat vorgestellt und von diesem auch genehmigt worden. Ziel sei die Nutzung hiebreifer Bäume und die planmäßige, langfristige Verjüngung des Waldbestandes. Dies sei auch Teil der Klimaanpassung im Wald, weil junge Waldbäume deutlich klimaanpassungsfähiger als die Altbestände seien. Entnommen wurden im Zuge der Nutzung auch Buchen mit starken Trockenschäden. Schirmer und Faust bekräftigen, dass die Wege nach der Abfuhr des Holzes auch wiederhergerichtet werden, sodass sie für die Walderholung genutzt werden können. Dies sagen die Forstleute vor allem in Richtung von Kritikern, die eine Beschädigung des Waldbodens durch Ernte- und Rückemaschinen oder – zumindest gefühlt – zu großflächige Holzerntebereiche beklagen. Die Forstleute versuchen jedoch immer, bei Holzfällarbeiten entstehende Schäden so gering wie möglich zu halten.

Schirmer und Faust unterstreichen, dass man auch darauf achte, dass es zu keiner Überschneidung der Holzernte mit der Brut- und Setzzeit kommt. Gemeint ist der Zeitraum, in dem Tiere brüten beziehungsweise Junge zur Welt bringen. Sollten immer noch Motorsägen im Grenzacher Wald zu hören sein, dann handle es sich hierbei um die so genannte Schlagpflege, die nach der Holzernte in verjüngungsreichen Beständen durchgeführt wird. Dabei werden geschädigte, gebogene Jungbäume aufgerichtet oder zum Vorteil gesunder und stabiler Bäumchen entnommen, wie die Forstfachleute berichten.