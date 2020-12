Grenzach-Wyhlen Hup-Konzert für Künstler

Positiv bewerteten die Besucher das vorweihnachtliche Spektakel. Viele waren mit ihren Kindern gekommen, um in Decken gehüllt oder in mit Standheizungen ausgestatteten Autos, der Show zuzusehen. So auch Antje Monning, die mit ihren Kindern Laura und Jannis sowie mit ihrem Ehemann Götz in einer der vorderen Reihen vor der Freilichtbühne und dem LED-Bildschirm standen – auch, um der Corona-Tristesse zu entfliehen, wie sie bekundeten. Sie lobten die schöne Abwechslung in Pandemiezeiten.

Auf den Punkt brachte die Situation Mike Low. Er sang sich in die Herzen der Besucher und rief ihnen in den vor ihm parkierenden Autos zu, „so viele Leute – aber in Corona-Zeiten doch so fern.“ Diese Worte traf die Gäste, die über eine Autoradio-Frequenz zugeschaltet waren, ins Herz. Und so ertönten – wie auch im weiteren Verlauf der Veranstaltung – ein Hupkonzerte, auch Lichthupen und Warnblinkanlagen erhellten die Szenerie: eine Beifallsbekundung der ganz besonderen Art.