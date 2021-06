Grenzach-Wyhlen Im Grienboden ist richtig was los

Zusammenhalt steigt

Wie es sportlich mit der SG weitergeht und welche Spuren der lange Trainingsausfall während des Lockdowns bei den Kickern hinterlassen hat, möchte Kemper nicht prognostizieren. Zuversichtlich zeigt er sich jedoch in Bezug auf die rund 250 Kinder und Jugendlichen – darunter auch eine Mädchenmannschaft – die in der SG Grenzach-Wyhlen eine sportliche Heimat gefunden haben. Zufrieden ist der SG-Vorsitzende auch mit dem 46 Mann starken Aktivkader. Ziel sei, mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga B und der zweiten Mannschaft in der Kreisliga C „vorne“ mitspielen zu können.

Der Zusammenhalt innerhalb der SG macht übrigens Fortschritte, wie Kemper erfreut feststellt. Einige jüngere Aktive seien sehr engagiert dabei und brächten sich auch gerne als Trainer und Betreuer ein.

Sanierung beginnt im Sanitärtrakt

Angefangen wurde mittlerweile auch mit der Innensanierung des Vereinsheims im Grienboden. In einem ersten Bauabschnitt sollen zunächst die sanitären Anlagen, Umkleiden, Duschen, Toiletten sowie die Schiedsrichterräumlichkeiten fertiggestellt werden. Später kommt der übrige Gebäudetrakt an die Reihe. Eine für die Geräte zur Pflege der Sportanlage soll im hinteren Kunstrasenbereich gebaut werden. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt will die SG noch in diesem Jahr abschließen.

Neue Satzung in Vorbereitung

In Vorbereitung ist auch die Jahreshauptversammlung des Vereins. Sie soll noch in diesem Sommer in Präsenz stattfinden. Derzeit sucht der Verein noch nach passenden Räumlichkeiten dafür. Bei dieser Hauptversammlung soll auch eine neue Satzung beschlossen werden, die vor allem strukturelle und organisatorische Veränderungen, aber auch Änderungen hinsichtlich der Führung der Sportgemeinschaft zum Inhalt haben wird.

Der neue Kunstrasenplatz, der bisher noch nicht offiziell seiner Bestimmung übergeben werden konnte, soll noch vor dem Start in die neue Saison im Rahmen einer kleinen Zeremonie an die SG übergeben werden.