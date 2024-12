Grenzach-Wyhlen: Im Kapellenbach-Ost zeigt sich die Krise im Bausektor

„Langsame“ Baustellen

Nicht nur in Grenzach-Wyhlen gibt es die eine oder andere Baustelle, deren Realisierung oder Fertigstellung immer weiter nach hinten rutscht: Egal, ob die ewige Brachfläche vorn am „Hörnle“ oder die kaum mehr als in Zeitraffer vorankommende Baustelle auf dem früheren „Löwen“-Areal: Selbst in der durch Zuzug stark wachsenden Doppelgemeinde ist vielerorts sichtbar, dass im Bausektor teilweise Krisenstimmung herrscht und Sand im Getriebe ist.

In diese kleine Aufzählung reiht sich auch der Wyhlener „Kapellenbach-Ost“ ein – mit 14,4 Hektar Gesamtfläche das derzeit größte Neubaugebiet im Landkreis Lörrach. Mehr als 2000 Menschen sollen hier einmal leben. In einem ersten Geschosswohnungsbau brennt abends bereits das Licht, Straßen sind gezogen, Leitungen verlegt und Einfamilienhäuser im Bau. Es geht also etwas auf der einst landwirtschaftlich genutzten Fläche zwischen Bundesstraße, Serrnussweg, Bahnlinie und der „Siedlung“.