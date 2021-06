Grenzach-Wyhlen In der Präzedenzfalle

Nachdem der Mann ein Haus zwischen Birken- und Buchenweg erstanden hatte, war bei der Familie – nicht zuletzt aufgrund der Nähe zur massiven Neubebauung am Buchenweg – bald der Wunsch nach mehr Privatsphäre gekeimt. Warum also nicht das vorhandene Gartenmäuerchen zum Buchenweg erhöhen?

Wo kein Henker, da kein Richter – es sei denn, „jemand“ wird „tätig“

Gesagt, getan. Ohne schlechtes Gewissen, ohne finstere Absichten oder gar mit dem Willen, gegen Gesetze zu verstoßen, wie der Bauherr zu Beginn der Sitzung im Rahmen der Bürgerfragestunde versicherte: „Ich entschuldige mich dafür.“ Da die Räder der behördlichen Mühlen sich aber längst fleißig drehten, hatte der Hausbesitzer nun nachträglich einen Bauantrag für seine Mauer samt Antrag auf Befreiung von der erlaubten „Einfriedungshöhe“ gestellt.

Denn hier liegt der Hase im Pfeffer: Mehr als 1,20 Meter hoch dürfen diese Einfriedungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans für die „Siedlung Stück“ nun einmal nicht sein. Und auch nicht – wie in diesem Fall – direkt an der Grundstücksgrenze stehen, wie der Hausbesitzer sich belehren lassen musste. Denn seine Mauer war rund 1,80 Meter hoch geworden, also 60 Zentimeter zu viel.

Etliche ähnlich gelagerte Fälle sind bisher nicht aktenkundig

Was also tun? Diese Frage trieb Verwaltung und Ratsmitglieder eine gefühlte halbe Ewigkeit um. Denn eigentlich, so war herauszuhören, wollte die Mehrheit des Gremiums dem Birkenweg-Anwohner ganz gerne entgegenkommen, konnte es aber nicht.

Warum? Um kein Fass aufzumachen. Denn ist ein solcher Antrag auf Befreiung von den im Bebauungsplangebiet gültigen Festsetzungen (hier: die Mauerhöhe) erst einmal offiziell erteilt, kann sich jeder, der eine solche Maßnahme im selben Gebiet plant, im Sinne der Gleichbehandlung darauf berufen.

Wenn er’s denn tut. Denn wo kein Henker, da kein Richter.

Nicht nur einmal bestätigte Bürgermeister Tobias Benz in der Sitzung am Dienstag nämlich, dass es in der „Siedlung“ sehr wohl noch ähnlich gelagerte Fälle gebe. Diese seien jedoch niemals aktenkundig geworden. Es gebe im Rathaus zumindest keinerlei Unterlagen, aus denen hervorgehe, dass für diese ebenfalls zu hohen – und damit illegalen – Mauern jemals Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt worden seien.

Aber: Die Gemeinde „schickt keinen herum“ (Benz), der im Dorf umherwandert und mit dem Zollstock in der Hand die Einhaltung sämtlicher Bebauungsplanvorschriften überprüft. Falls aber, wie der Rathauschef es formuliert, „jemand tätig wird“, könnte es durchaus „Probleme“ geben.

Übersetzt heißt das – siehe oben: Wo kein Henker, da kein Richter. Oder anders ausgedrückt: „Pech gehabt, wenn einer dich beim Amt verrätscht.“ Denn irgendwer hat die Mauer vom Buchenweg offenbar bei der Gemeinde Grenzach-Wyhlen und beim Landratsamt Lörrach gemeldet.

Räte stimmen am Ende mit zwei Gegenstimmen für Verwaltungsvorlage

Klar war in diesem Fall: Gemeinderat und Verwaltung wollten auf keinen Fall ein Fass aufmachen. Es gelte unbedingt, einen Präzedenzfall zu vermeiden, lautete der überwiegende Tenor. Doch alle kämpften mit sich (siehe „Meinungen zum Thema“). Denn, so Bürgermeister Benz, das „Bedürfnis auf Privatheit“, welches der Bauherr der Mauer geltend mache, müsse anerkannt werden. Es gebe aber auch den Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, mit Befreiungen von gültigen Bebauungsplänen nur „sehr zurückhaltend“ umzugehen. „Ein schwieriges Thema“, seufzte der Verwaltungschef und blickte in Richtung des Birkenweg-Anwohners im Publikum: „Ich verstehe Sie wirklich sehr gut, aber wir müssen auch an die Folgewirkung denken.“ Womit sie wieder im Raume stand, die ewige Präzedenzfalle.

Am Schluss fiel bei nur zwei Gegenstimmen folgender Beschluss: Der Bauherr muss seine Mauer, wie der Bebauungsplan „Siedlung Stück“ es verlangt, nicht nur auf 1,20 Meter Höhe reduzieren, sondern sie auch um 30 Zentimeter hinter die Straßengrenze zurückversetzen.

Und so war am Ende der Sitzung gar niemand zufrieden. Räte und Verwaltung nicht, die in der „Siedlung Stück“ kein neues Vorschriften-Befreiungsfass aufmachen wollten. Und der Bauherr der Mauer schon zweimal nicht. Der hatte sich während dieses Tagesordnungspunktes zu Wort melden wollen, was Benz jedoch mit Verweis auf die Gemeindeordnung unterband.

Anmerkung: Der Bebauungsplan „Siedlung Stück“ legt die zulässige Höhe einer Einfriedung ursprünglich bei nur 80 Zentimetern fest. Die dem Anwohner des Birkenwegs nun erteilte Erlaubnis, seine Mauer 1,20 Meter hoch zu lassen, basiert auf bereits erteilten Befreiungen von diesem Regelwerk. Diese Höhe ist bisher aber nur für Einfriedungen in nicht „solch massiver Bauweise“, also in Form einer Mauer, gestattet worden, wie aus der Verwaltungsvorlage hervorgeht.