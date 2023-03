Grenzach-Wyhlen In Grenzach-Wyhlen gibt es einen Origami-Stammtisch

Insgesamt sitzen an diesem Abend zehn Damen am Origami-Stammtisch im großen Raum des evangelischen Gemeindehauses in Grenzach. Jede hat ihre eigenen Materialien dabei: Ordner mit bunten, gemusterten, quadratischen Blättern in unterschiedlichen Größen, manche besitzen auch spezielle Brieföffner aus den Niederlanden, die im Origami besonders praktische Scheren darstellen.

Überblick verloren

Das Buch klappe ich wieder auf, um im zweiten Schritt in den „Schrank“ überzugehen. Die Seitenkanten werden hierzu an die Buchfalte gebracht, das Blatt erinnert so an einen Schrank mit geschlossenen Türen. So weit, so gut. Im weiteren Verlauf aber verliere ich den Überblick und frage öfter bei Gudrun Emminger nach, die neben mir sitzt. Sie hat die Seerose wohl schon öfter angefertigt, denn sie überblickt meinen Fortschritt, ohne groß darüber nachzudenken.