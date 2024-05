Der Bürgerverein lädt noch einmal alle Interessierten ein, den Meinungsaustausch am Montag, 3. Juni, 19 Uhr, in der Römervilla, Hauptstraße 25, zu besuchen - und durch eigene Beiträge zu bereichern. Da es vorab Bedenken wegen einer neutralen Moderation des Abends gegeben hatte (wir berichteten), legt der Bürgerverein die Grundsätze der Veranstaltung dar. „Wir gehen davon aus, dass ausschließlich wertschätzende Beiträge zur Sprache kommen. Personen, die diese Grundregel nicht einhalten, können am Gespräch nicht teilnehmen und müssen die Römervilla verlassen“, heißt es in der Mitteilung. Das Gespräch findet im Stuhlkreis statt. Es sind etwa 20 Plätze vorhanden. Teilnehmer aus der Zuschauerrunde können durch Handzeichen darum bitten, einen Platz zu erhalten, dann verlässt einer der Sitzenden die Runde.