Grenzach-Wyhlen Infoabend zum Thema Erstkommunion

Grenzach-wyhlen. Für die Eltern der Kinder der dritten Klassen aus Grenzach-Wyhlen wird ein Informations- und Anmeldeabend für die Vorbereitung zur Erstkommunion angeboten. Der Elternabend für die katholische Seelsorgeeinheit (St. Michael und St. Georg) findet am Montag, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Wyhlen statt.

Familien, deren Kinder außerhalb von Grenzach-Wyhlen die Schule (dritte Klasse) besuchen, werden gebeten, sich in den Pfarrbüros zu melden.

Die Erstkommunion wird in St. Georg (Wyhlen) am 8. April 2018 und in St. Michael (Grenzach) am 15. April 2018 gefeiert. Die Vorbereitungszeit beginnt nach den in Kürze beginnenden Herbstferien. Die Eröffnungsfeier zur Kommunion-Vorbereitungszeit findet am Samstag, 11. November, ab 18.30 Uhr in St. Michael in Grenzach statt.