Grenzach-Wyhlen Infos zum Taizè-Jugendtreffen

Grenzach-Wyhlen/Basel. Das Europäische Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé findet über den Jahreswechsel hinweg in der Region Basel statt. Grenzach-Wyhlen ist dabei Gastgemeinde. Das Vorbereitungsteam aus Grenzach-Wyhlen lädt am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr zu einem Informations- und Vorbereitungstreffen für Gastgeber und für alle, die noch unentschlossen sind, in den Pfarrsaal unter der Kirche St. Michael ein. Besucher aus Taizé und das Vorbereitungsteam aus Grenzach-Wyhlen berichten über den Stand der Vorbereitungen, über den Ablauf des Jugendtreffens und über die Anforderungen für Gastgeber. Zum Europäischen Jugendtreffen von Taizè, das vom 28. Dezember bis 2. Januar stattfindet, werden mehr als 20 000 junge Leute aus etwa 30 Ländern erwartet, die in Gastfamilien im Landkreis Lörrach, in Basel und im Elsass untergebracht werden sollen. Informationen für Interessierte sowie eine Anmeldung für Gastgebende gibt es auch im Internet unter www.10plus-grenzach-wyhlen.de.