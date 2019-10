Grenzach-Wyhlen Interesse an Ortsgeschichte

So hielt Literaturübersetzerin Maja Ueberle-Pfaff im Wohnhaus von Andreas Zöllner, dem ehemaligen Geschäft für Hüte und Sargdekorationen, eine Lesung aus ihrer letzten Übersetzung „Vom Wal verschluckt“. Frank Leenen lieferte Kommentare am Klavier. Bereits am Morgen eröffnete das Museum Anderswo von Kurt Paulus in der ehemaligen Kegelbahn im Biergarten vom „Bahnhöfli“.

Ewald Kaisers Führung durch Alt-Wyhlen am Nachmittag zeugt mit etwa 100 Besuchern vom großen Interesse an der Dorfgeschichte. Mit der Saft- und Prosecco Bar vom Obsthof Drechsle vom Rührberg, dem CaféAnderswo, der BarAnderswo und der Pizzeria Punto X in der Eisenbahnstraße war den ganzen Tag über auch für das leibliche Wohl gesorgt.

„Bei dem Regen wäre es schön gewesen, wenn Bürgermeister Benz als Schirmherr hätte kommen können“, begrüßte Peter Weber launig das Konzertpublikum. Der guten Stimmung während, sowie vor und nach dem Konzert tat der Regen jedoch keinen Abbruch. Zwischen den beiden klassischen Konzertteilen sorgte die Jazzband Belleville mit Adam Taubitz (Violine), Heiner Althaus und Matt Baldinger (Gitarren) und Thomas Lähns (Bass) im Hof der ehemaligen Hebelschule für beschwingte Laune.

Zahlreiche Bewohner der Wyhlener Mitte, die für gewöhnlich mit klassischer Musik nichts am Hut hatten, ließen sich die Konzertattraktion um die Ecke nicht entgehen und waren begeistert.