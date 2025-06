Grenzach-Wyhlen: Ist die Tigermücke eine reale Gefahr?

Christopher Huck von der Firma „Icybac“, einer Unternehmenstochter der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage), stellte zunächst die äußeren Merkmale der asiatischen Tigermücke vor.. Die Ursache ihrer weltweiten Verbreitung liege am weltweiten Handel, der Globalisierung sowie dem Entstehen von Wärmeinseln und Brutstätten in den Siedlungsräumen – als Beispiel zeigte er die Entwicklungen am Oberrheingraben auf.