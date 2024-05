Grenzach-Wyhlen: Jazz und Tanz bis in die Nacht

Den Tanzclub „Dancespiration Unlimited“ gibt es seit einem Jahr und er zählt bereits 40 Mitglieder. In vier Gruppen unterrichten zwei Trainerinnen jeden Montagabend in St. Michael zwischen 17 und 21 Uhr vier Tanzgruppen: Senioren, Jugend, Anfänger sowie Fortgeschrittene in Standard- und Latein-Tänzen. Bevor Reinwald-Achtelik den Saal zu einem spontanen Crash-Kurs in Disco-Fox animierte, gab es einen weiteren Überraschungsauftritt durch ihre Tochter Jara, die zusammen mit ihrer Tanzpartnerin Svenja eine beeindruckende Stepptanz-Einlage auf die Bühne zauberte. Im September werden die beiden die Farben des Tanzclubs bei den Deutschen Stepptanz-Meisterschaften vertreten.

Jeden Dienstagabend ist das Pfarrhaus das Probelokal der „Pocket“-Band, welche zu bereits fortgeschrittener Stunde die Bühne betrat. Ihor Diachenko am Saxofon und Piano, Claus Timmer an der Gitarre, Tobias Melcher (Posaune), Lukas Schmutz (Schlagzeug) und Lucas Wirz (Tuba) begeisterten mit einem tollen Sound und artistischen Soli. Sie boten mit einem tanzbaren Mix verschiedenster Jazzstile bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen wie Cha Cha oder Bossa Nova den Gästen die Möglichkeit, sich die Beine bis zum Tagesanbruch des 1. Mai ordentlich auszuschütteln.

Dem Publikum gefiel dieser abwechslungsreiche und an Höhepunkten reiche Abend, dessen Ziel: Lebensfreude zu vermitteln, man als absolut erreicht ansehen durfte. Aber auch die Organisation um Oertlin, Reinwald-Achtelik und Timmer zeigte sich über die gute Resonanz erfreut.