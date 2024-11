Grenzach-Wyhlen: Jörg Winkelströter will Pfarrer werden

Die Gegend kennt er gut

Der Wunsch von Jörg Winkelströter, hier in Südbaden eine Pfarrstelle zu übernehmen, beruht auf seiner guten Kenntnis des Dreiländerecks. Nach Kindheit und Jugend in seiner Geburtsstadt Hagen studierte Winkelströter in Berlin, Heidelberg und Münster Theologie, absolvierte in Hamm seine Probezeit, auch arbeitete er ein Jahr lang in einer evangelistischen Gemeinde in Paris. Nach zwei Jahren als Gemeindepfarrer bei Osnabrück bewarb er sich 2012 für die freie Pfarrstelle der Lutherischen Gemeinde Basel.

Bisher in Basel tätig

Das ist eine Wahlfunktion und Winkelströter durfte, so hatte die Westfälische Landeskirche festgelegt, nur zwei Perioden zu je fünf Jahren dort bleiben. Jedoch entstand in dieser Zeit bei der Familie der Wunsch, künftig im Dreiländereck zu leben. Deshalb bewarb er sich für die freie Stelle in Grenzach-Wyhlen.