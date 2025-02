Wie der Internetseite des Evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland zu entnehmen ist, beginnt Jörg Winkelströters Dienst als neuer Pfarrer in Grenzach-Wyhlen am 1. August. Anfang November hatte der evangelische Geistliche aus Nordrhein-Westfalen sich im Rahmen eines Gottesdienstes in der Wyhlener Friedenskirche den Gläubigen vorgestellt. Nun ist die Entscheidung also zu seinen Gunsten gefallen. Nach Kindheit und Jugend in seiner Geburtsstadt Hagen studierte Winkelströter in Berlin, Heidelberg und Münster Theologie, absolvierte in Hamm seine Probezeit, auch arbeitete er ein Jahr lang in einer evangelistischen Gemeinde in Paris. Nach zwei Jahren als Gemeindepfarrer bei Osnabrück bewarb er sich 2012 für die freie Pfarrstelle der Lutherischen Gemeinde Basel, eine Wahlfunktion. Zuvor hatte die Westfälische Landeskirche festgelegt, dass Winkelströter dort nur für zwei Perioden zu je fünf Jahren bleiben dürfe. Winkelströter wechselte von Basel im Jahr 2022 ins westfälische Haltern. Von dort zieht es ihn nun zurück ins Dreiländereck, das er ja inzwischen gut kennt.