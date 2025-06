Grenzach-Wyhlen: Johannimarkt lädt wieder zum Bummeln ein

Auch in Zeiten von Online-Handel und Discountern ist der Besuch des Johannimarkts für Besucher immer ein willkommener Anlass, die Vorräte aufzustocken und Neues auszuprobieren, heißt es in der Ankündigung. Da der Markt in diesem Jahr unter der Woche stattfindet, sei es zum Teil schwieriger, ein abwechslungsreiches Angebot zusammenzustellen. „Umso schöner ist es, dass wieder viele altbekannte Aussteller dabei sind – sie kommen teils schon seit Jahrzehnten nach Grenzach“, führt der Veranstalter weiter aus.

Auf der Marktmeile

Neben den Marktständen stehen an Johanni der Austausch und das Treffen für viele Besucher im Fokus. Festbesucher finden auf der Marktmeile wie gewohnt die Stände von der Narrenzunft Grenzach mit Waffeln und Kuchen an der Ecke Winkelmatten, Familie Blubacher bietet Currywurst vor dem Hof in der Hauptstraße. Der Foodtruck Alpizza steht am gewohnten Platz, neu bietet der Verein für Heimatgeschichte römische Gerichte vor der Römervilla. Auf dem Marktplatz wollen der Tennisclub Grenzach und die Kirchengemeinde mit neuen Ideen für ein lauschiges Ambiente im Zelt und unter der Kastanie sorgen. Das DRK Grenzach-Wyhlen befindet sich wieder mit Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus Grenzach. Auf dem Parkplatz des Rathauses bewirten in diesem Jahr die Dängeligeister.