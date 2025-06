Grenzach-Wyhlen: Jugendliche wollen Sitzplätze statt Halfpipe

Wahlwerbung für die Ergänzungswahlen

Schon jetzt kümmert sich das Jupa um Wahlwerbung für die Ergänzungswahlen zum neuen Jugendparlament, die zwei Wochen vor den Sommerferien stattfinden. Die Werbung um junge Parlamentarier soll unter anderem über Instagram, aber auch im Rahmen des Planspiels um die fiktive Stadt „Stuttingen“ stattfinden, an dem sich das Jupa Grenzach-Wyhlen so wie im Vorjahr beteiligen möchte. Das Planspiel soll auf diese Weise auch als Werbeplattform für die Ergänzungswahlen zum Jugendparlament dienen. Die Teilnahme des Jupa am Planspiel kam bereits im vergangenen Jahr bei der Landeszentrale für politische Bildung sehr gut an, so Florian Schneider vom Jugendreferat der Gemeinde.

Die Teilnahme am Planspiel begrüßte in der Sitzung auch CDU-Gemeinderätin Renate Sammet-Grether. Sie rief die Jugendlichen auf, sich auch für die kommende Legislaturperiode zur Verfügung zu stellen, so auch Aaron Gössler. Beide Gemeinderäte begrüßten das bisherige Engagement des Jupa und sprachen sich dafür aus, dieses auch weiterhin zu verstetigen.