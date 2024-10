Grenzach-Wyhlen: Jugendparlament sucht den Kontakt

Mehr Präsenz zeigen

So will das Jupa mehr in den Austausch mit jungen Menschen kommen. Damit dies gelingt, wurde nun ein Whatsapp-Kanal eingerichtet, zusätzlich zu dem bereits bestehenden Instagram-Auftritt des Jugendparlaments. Geplant ist, dort künftig auch Umfragen zu starten, damit das Jupa weiß, wo der Schuh bei der Zielgruppe drückt. Denn obwohl die Sitzungen extra an das Schulzentrum verlegt wurden, um nah an den Schülern zu sein und ihnen entgegenzukommen, ist die Zahl der jugendlichen Besucher in den öffentlichen Sitzungen des Jupa sehr gering. Eher nutzten erwachsene Vertreter verschiedener Institutionen und Fraktionen die Chance, mit der Jugendvertretung Kontakt aufzunehmen und in den Dialog zu kommen. Nachholbedarf hat der klassische Internetauftritt unter www.jupa-gw.de, der noch Ergebnisse aus dem Jahr 2022 zeigt. Der ehemalige Vorsitzende Elvis Bejtovic gab diesbezüglich Hinweise, wie das Gremium in diesem Bereich Verbesserungen erzielen kann.

Präsenzen vermarkten

Um die Präsenzen zu vermarkten, beschloss das Jupa einstimmig, Haushaltsmittel für ein Quiz über Grenzach-Wyhlen bereit zu stellen. Als Hauptpreise werden Bärenschecks ausgelobt, wofür alternativ noch Sponsoren gesucht werden, um die knappen Haushaltsressourcen nicht zu sehr zu belasten.