Grenzach-Wyhlen: Kahlschlag für die Neue Mitte Grenzach

Erinnerung an alte Zeiten

Am Bauzaun am Donnerstagmorgen haben Schaulustige die Rodungsarbeiten beobachtet. Sie erinnerten sich an alte Zeiten, als das mittlerweile abgerissene Haus der Familie Schlosser noch auf dem sogenannten „Handtuchgrundstück“ stand, das die Gemeinde vor einigen Jahren erworben hat. Erst dieser Grundstückskauf ermöglichte die Umgestaltung und die Neubaumaßnahmen für die Neue Mitte im Ortsteil Grenzach, die nun ein völlig verändertes Gesicht bekommt.

Änderung für Schulkinder

Bürgermeister Tobias Benz hatte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag angekündigt, dass der Bau der Tiefgarage voraussichtlich im Februar beginnen wird. Damit verbunden wird es weitere Einschränkungen geben, auch für die Schulkinder aus westlicher Richtung. Durch die Baustelle für das Betreute Wohnen und die Tagespflege ist der Fußweg in der Scheffelstraße seit längerem nicht nutzbar.