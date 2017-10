Grenzach-Wyhlen Kampf dem Müll

Grenzach-Wyhlen (mv). Der Rhein scheint zusehends mehr von vielen als Müllkippe missbraucht zu werden. Sichtbarer Ausdruck für diese bedauerliche Entwicklung sind die in jedem Jahr stattfindenden Rhyputzeten, die in Grenzach-Wyhlen vom Fischereiverein, von der DLRG-Ortsgruppe und vom Wassersportclub durchgeführt werden. Bei den entsprechenden Putzaktionen entlang des Rheinufers in der Doppelgemeinde säubern die ehrenamtlichen Helfer in jedem Jahr das gesamte Rheinufer. DLRG-Taucher suchen darüber hinaus den Grund des Rheinufers ab, um arglos weggeworfenen Müll auch aus dem Wasser zu holen.

Eine Vielzahl von Mitgliedern der beteiligten Vereine und Organisationenhalfen am Samstag bei der traditionellen Putzaktion, die sich über den gesamten Vormittag hinzog und jede Menge Müll und Unrat zu Tage beförderte. Komplette Leitergarnituren, Liegestühle, Plastikmüll, Bleche und selbst ein Griff einer Pistole wurden gefunden.

Besonders schlimm seien die Verschmutzungen am Rheinufer gegenüber des Grenzacher ALDI-Marktes gewesen, berichtete der Vorsitzende des Wassersportclubs, Paul Kessner. Und geradezu verheerend waren daneben die Verschmutzungen am Brunnen an der Grenzacher Rheinallee, wo offenbar zuvor gefeiert worden war.