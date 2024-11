Ihr zufolge soll noch in diesem Jahr das Regenklärbecken bei der Wyhlener Siedlung „Stück“ saniert werden. Weil dessen Auslauf direkt in das Biotop südlich der Bahnlinie führt, sei hier eine enge Abstimmung mit dem Landratsamt erforderlich. Wie Gampp mithilfe von Bildern belegte, ist das betonierte Auslaufbauwerk des Beckens zudem völlig unterspült und hängt regelrecht in der Luft.