Grenzach-Wyhlen: Katholiken gründen Gemeindeteams

Mehrfach vertagt

Mit dem Fortschreiten der „Kirchenentwicklung 2030“, die aus den acht Kirchengemeinden im Landkreis Lörrach ab Januar 2026 eine Großpfarrei entstehen lassen werden, muss auch das lokale Kirchenleben erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Einstimmig beschloss der Pfarrgemeinderat (PGR) am Mittwochabend daher nun die Gründung von Gemeindeteams in Grenzach und Wyhlen.

Bereits 2020 war das Thema Gemeindeteams erneut angedacht, pandemiebedingt aber verschoben worden. Nach einem Vorstellungstermin hatten sich 2021 schon ein Dutzend Gläubige gefunden, die sich in einem Grenzacher Team engagieren wollten. Zuletzt stand im Frühjahr 2022 im PGR die Frage im Raum, Gemeindeteams zu installieren, was der aber erneut verschob. „Eine kleine Gruppe Grenzacher wollte nicht mehr warten, sondern formierte sich übergangsweise als Arbeitskreis“, erläutert Susanne Bartelmus, eine der Initiatorinnen in St. Michael. „Wir sind froh, dass wir im Mai 2022 die Arbeit selbst in die Hand genommen haben“, resümierte Bartelmus.