Grenzach-Wyhlen Kaum noch Karten für die Zunftabende

Ladenöffnungszeiten an Heiligabend

Ich finde es gut, dass die Läden an Heiligabend offen haben können, denn ich besorge häufig noch in letzter Minute meine Weihnachtsgeschenke. Wenn ich die Menschenmassen in den Läden sehe, scheint auch durchaus Bedarf an einer Öffnung an Heiligabend zu bestehen.

Ich halte dies für unglücklich, denn ich verstehe schon nicht, warum die Läden an Heiligabend offen haben müssen, wenn dieser nicht auf einen Sonntag fällt. In diesem Jahr halte ich das für doppelt schlecht, denn auch die Verkäufer sollen an Heiligabend zur Ruhe kommen dürfen und mit ihrer Familie feiern können.