Grenzach-Wyhlen Keine Bohrungen, aber eventuell Vibrationen

Das Projekt

Die angestrebte Erweiterung der Geothermieanlage wird lokal in Riehen stattfinden. Die dazu notwendigen Untersuchungen des Untergrunds Anfang dieses Jahres werden jedoch weiträumiger ausfallen und umfassen das Gebiet von Riehen, Bettingen, großen Teilen Basels, Birsfelden, Münchenstein und Muttenz sowie ungefähr die Gemarkung von Grenzach.

„Geophone“ im Einsatz

Während der rund dreiwöchigen Messkampagne werden Schallwellen von Messfahrzeugen in den Untergrund geleitet, welche von verschiedenen Gesteinsschichten reflektiert werden und zurück an die Oberfläche gelangen. Für die Anwohner seien diese „Anregungen“ durch die Messfahrzeuge möglicherweise als leichte Vibrationen für rund eine Minute spürbar, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Das „Anregungsfahrzeug“ durchfährt eine Straße im Rahmen der Messaktion lediglich einmal. Die Reflexionen werden von kleinen Messgeräten („Geophone“) aufgezeichnet, ausgewertet und zu einem dreidimensionalen Bild des Untergrunds zusammengefügt (3D-Seismik). Dieses Bild dient dazu, die in Riehen geplanten Erweiterungsbohrungen der Thermalquellennutzung zur Beheizung von Gebäuden zu ermöglichen. Auf dem Gebiet von Grenzach-Wyhlen werden jedoch weder durch die WVR AG noch durch IWB Bohrungen stattfinden.

Konkretes Vorgehen

Bei den „Geophonen“ handelt es sich um ein würfelförmiges, etwa zehn Zentimeter großes Messgerät mit Kunststoffdorn, welches idealerweise in einer Grünfläche eingesteckt wird. Die „Geophone“ werden vor Beginn der Messung ausgelegt und verbleiben über den Zeitraum von rund vier bis fünf Wochen vor Ort. Einzelne Geräte werden stichprobenartig durch Personal auf Funktionstüchtigkeit kontrolliert. Nach Beendigung der Messkampagne werden die Geräte wieder eingesammelt.

Schäden an Gebäuden und Straßen seien nicht zu erwarten. Die Projektverantwortlichen sichern eine ordnungsgemäße Durchführung und Einhaltung von Maximalwerten für Erschütterungen am Bau nach der deutschen DIN-Norm zu. Für unerwartete Schäden sei zusätzlich eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen worden, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Informationen: Bei allgemeinen Fragen steht der Wärmeverbund Riehen unter der deutschen Telefonnummer 07635/ 744 99 84 oder per E-Mail an matthias.meier@erdwärmeriehen.ch zur Verfügung. Fragen zur konkreten Untersuchung des Untergrunds können unter Tel. 07635/ 744 99 83 oder per E-Mail an permitting@geotest.ch (Firma Geotest) gestellt werden.