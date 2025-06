Grenzach-Wyhlen: Keine Einwände gegen Solarplanung

„Die Vorschläge für Grenzach-Wyhlen sind zielführend, daher raten wir von einer weiteren Stellungnahme ab“, schlug Biermann vor. Während die Ausweisung anderer Gebiete wie beispielsweise am Wyhlener Schacht wegen sogenannter „Rückstellkriterien“ wie dem nahen Biotop vom Regionalverband abgelehnt wurde, konnte 8,55 Hektar im Bereich „Östlich Wyhlen“ in den Ausweisungskatalog neu aufgenommen werden. Andere Vorschlagsgebiete wurden zwar als Vorranggebiet abgelehnt, wären aber dennoch prinzipiell durch Eigenleistung der Gemeinde als FFPV-Orte möglich, kommentierte der Regionalverband. Auch ohne Ausweisung sei eine Solarnutzung möglich. Peter Weber (Freie Wähler) erkundigte sich, was nun mit dem Gebiet Hirschacker sei. „Hier haben wir unter anderem gelernt, wie damit umzugehen ist“, verwies Biermann auf die Kommentierung des RV. Beispielweise stünde dem Einsatz von Agri-PV, also höhergeständerten Photovoltaikmodulen, unter denen Landwirtschaft betrieben werden könnte, nichts im Wege. Ralf Blubacher (FDP) zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. „Danke für einen vernünftigen Vorschlag. Ursprünglich hatten wir PV vom Wald bis zum Rhein. Nun können wir damit leben.“ Die Verabschiedung des vom RV aktualisierten Plans ist somit nur noch Formsache in der nächsten Sitzung des Gemeinderats.