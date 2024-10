Grenzach-Wyhlen: Keine Spielothek im „Fallberg“

Der Ausschuss musste in seiner Sitzung am Dienstagabend gar nicht groß in baujuristischer Fachliteratur blättern, um den – wie den Wortmeldungen zu entnehmen war – ziemlich ungeliebten Antrag auf Nutzungsänderung eines Teils des Gebäudes Gewerbestraße 18 in eine Spielhalle mit zwölf Automaten abzulehnen. Hintergrund ist der aus dem Jahr 1987 stammende Bebauungsplan „Fallberg“, in dessen Geltungsbereich das Gebäude steht. Und zu jener Zeit, als der Bebauungsplan rechtskräftig geworden war, galt noch die Baunutzungsverordnung des Jahres 1977. Diese beinhaltet keine Ausnahmemöglichkeiten für Vergnügungsstätten in Gewerbegebieten, wie sie heute möglich sind, bildet aber dank des Datums des Inkrafttretens des Bebauungsplans weiterhin dessen gültige Rechtsgrundlage. „Daher wäre dieses Gesuch gar nicht genehmigungsfähig“, erläuterte Christin Biermann von der Bauverwaltung.