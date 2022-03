Grenzach-Wyhlen Keinen anderen Ausweg gewusst

Woher die Drogen stammten? Aus Eigenanbau. Zweimal bereits litt der Angeklagte an Krebserkrankungen. Eine Folge davon waren massive, ständige Schmerzen, vor allem im Brustbereich. Immerhin dauert seine komplizierte medizinische Behandlung seit über 15 Jahren an. In seinem Beruf als Maler und Lackierer konnte er seit 2006 nicht mehr arbeiten.

An Schmerzen verzweifelt

Auch bei mehreren Krankenhausaufenthalten konnte ihm nicht geholfen werden. Spezielle, hochwirksame Schmerzmedikamente führten zu massiven Nebenwirkungen, so dass sie wieder abgesetzt wurden. Blieb noch eine Cannabistherapie, doch verordnen konnten oder wollten seine Ärzte dies nicht, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Anbau im Kinderzimmer

Er beschloss, sein Cannabis selbst anzubauen, baute dafür eine kleine Anlage in der Wohnung: ein Indoorzelt im Zimmer eines der beiden Söhne. Fast wäre dies auch nicht aufgefallen, doch die beiden Jungs gerieten am 2. Januar 2019 gehörig in Streit. So stark, dass Nachbarn die Polizei riefen. Als die Streife an der Tür klingelte, war der Streit zwar schon wieder vorbei, aber es lag Marihuanageruch in der Luft.

Die Eltern waren nicht anwesend. Doch die Polizisten warteten. Als der Vater kam, erfasste er sofort die Situation und legte alles offen. Kooperativ sei er gewesen, erklärte ein Polizist als Zeuge. Er habe nicht nur die vorhandenen Marihuanavorräte vollständig hergegeben, sondern auch selbst die Anbauanlage gezeigt. Bei diesen Ermittlungen kam dann eben auch der drei Tage zuvor abgelaufene kleine Verkauf mit heraus, der SMS-Wechsel dazu war auf dem Handy gespeichert.

Kooperativ und geständig

Vor dem Schöffengericht in Lörrach gestand der in Grenzach-Wyhlen wohnende Angeklagte alle ihm vorgeworfenen Taten. Ausführlich begründete er seine Motivation, er habe all dies nur für sich angebaut. Die 17 Pflanzen befanden sich in verschiedenen Reifestufen, so dass die Ernte vier Monate lang ausgereicht hätte. Inzwischen habe er einen Arzt, der ihm medizinische Cannabismedikamente verschreibe. Die Kosten trage er selbst.

Gericht zeigt sich milde

Der Staatsanwalt erkannte das mit vielen Attesten belegte Leiden des Angeklagten an. Da dieser ausschließlich für den Eigenbedarf angebaut habe, weil er kooperativ war, niemanden schädigte und freiwillig ein paar bei ihm in der Abstellkammer aufgefundene Messer hergegeben hatte, wertete der Staatsanwalt die zur Last gelegten Straftaten als minderschwer. Verteidiger Markus Reiser erinnerte daran, dass der Fall ungewöhnlich lange verzögert worden sei. Die drei Jahre seit den Taten hätten die Familie belastet. Das Gericht unter Leitung von Richter Bezzel verurteilte den Angeklagten, der sich zudem vor Gericht entschuldigt und reumütig gezeigt hatte, zu sechs Monaten und einer Woche Gefängnis auf Bewährung.

Ratschläge

Man gab dem Angeklagten den Rat, sich um einen Schwerbehindertenausweis und andere Sozialleistungen zu kümmern, die ihm das Leben mit seiner Krankheit erleichtern könnten.