Grenzach-Wyhlen Kelten könnten Neubau verzögern

Von Rolf Rombach

Grenzach-Wyhlen. „Haben wir uns einen Schurken eingefangen oder weshalb hat der Neubau am ehemaligen Löwen in Grenzach noch nicht begonnen?“ erkundigte sich Zuhörer Willi Halfter kürzlich leicht provokativ im Gemeinderat über die Lage der Baustelle an der Markgrafenstraße in Grenzach. Seine Sorgen, auch bezogen auf den geplanten Wegzug des Unternehmens aus Rheinfelden, teilten Bürgermeister Tobias Benz und Gemeinderat Heinz Intveen nicht. Wie der Rathauschef mitteilte, seien archäologische Grabungen veranlasst worden, was Intveen erläuterte: „Neben den römischen Funden wurden 1984 auch keltische Funde in dem Gebiet gemacht, weswegen ich um Klärung bat. Der ehrenamtliche Archäologe Bernhard Greiner ist ebenfalls involviert seitens der Denkmalpflege“, berichtete Intveen in Richtung seiner Ratskollegen und des Zuhörers.