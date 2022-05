Grenzach-Wyhlen Kicken und feiern im Grienboden

Das Eröffnungsspiel, das für Samstagabend geplant ist, soll aber nicht das einzige fußballerische Glanzlicht der beiden Festtage sein, wie Florian Schleth, Jugendleiter und dritter Vorsitzender im Verein, zu berichten weiß: „Wir haben an diesem Wochenende insgesamt sechs Heimspiele – vier in der Jugend und zwei im Herrenbereich. Auch unsere Bambini werden in einem Freundschaftsspiel mit von der Partie sein. Da bot es sich an, diese sportliche Vielfalt in einem etwas größeren Rahmen zu präsentieren.“ Als man realisiert habe, dass am Samstagabend auch noch das DFB-Pokalfinale stattfinde, sei die Idee entstanden, das Spiel via Leinwand vor Ort zu zeigen – und so sei schließlich auch das Programm zu diesem zweitägigen Fest aus der Taufe gehoben worden. „Dass wir jetzt auch noch den SC Freiburg als Lokalmatador im Berliner Finale mit dabei haben, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, freut sich Schleth.

Wer nicht nur zuschauen möchte, kommt am kommenden Wochenende auch auf seine Kosten: An beiden Tagen ist ein Wettbewerb im Torwandschießen geplant. Zwei Funino-Felder werden für diejenigen angeboten, die das Fußballspielen einmal selbst ausprobieren möchten.

Das Rahmenprogramm wird durch einen Flohmarkt „rund um den Sport“ am Samstagmittag, 11 bis 14 Uhr, komplettiert.

Für Bewirtung wird mit Kaffee, Kuchen, Waffeln, Grillwaren und Pommes Frites sowie einem reichhaltigen Getränkeangebot im Ausschank gesorgt.

Festprogramm mit Fußball, Flohmarkt, Bewirtung und Rahmenprogramm

Das Fest findet an beiden Tagen jeweils ab 10.30 Uhr auf dem Vereinsgelände, Rheinallee 41, statt. Die ersten Spiele und der Festbetrieb starten jeweils um 11 Uhr. Die SG Grenzach-Wyhlen und alle Helfer hoffen mit Blick auf das Wochenende vom 21./22. Mai auf gutes Wetter, tolle Spiele und zahlreiches Erscheinen von Interessierten.