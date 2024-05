Fraktionen gehen mit

Sämtliche Fraktionsvertreter, die in der Debatte zuvor das Wort ergriffen hatten, stellten die Wichtigkeit einer sozialen Komponente innerhalb des Kindergartengebührenmodells heraus. „Das ist eine Errungenschaft, die wir beibehalten sollten“, sagte zum Beispiel Annette Grether (Grüne). Gertrud Wittek (FW) regte an, eventuell noch eine weitere Einkommensgruppe „draufzusetzen“, da es genügend Grenzach-Wyhlener gebe, die über Schweizer Löhne verfügten. Dass trotz 7,5-prozentiger Gebührenerhöhung keinerlei Rückmeldungen bei der Gemeinde eingegangen seien, „wundert mich aber“, hielt Wittek fest. Diesen Faden nahm Alfred Klassen für die CDU auf. Denn eine Gebührensteigerung in derartiger Höhe „verursacht auch Schmerzen“. Grundsätzlich stehe die Fraktion der Christdemokraten hinter dem bewährten Modell, „nämlich die, die weniger haben, zu subventionieren“. Doch sei es fraglich, wie lange das so erhalten werden könne, sagte er mit Blick auf die angespannte Haushaltssituation. Als Sozialdemokraten stehe man „sowieso“ zur bestehenden Gebührenstaffelung, hielt Marianne Müller fest. Eine weitere Einkommensgruppe oben drauf hätte aber auch die SPD sinnvoll gefunden.